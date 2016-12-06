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Главная Брифинг представителя МГБ ЛНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 12:10

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Бывший военнослужащий Народной милиции ЛНР Руслан Клешнин на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил, что ему пришлось оставить службу, чтобы спасти родных, преследуемых украинскими спецслужбами. Руководитель центра по связям с общественностью Министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко отметила, что в последнее время "украинские спецслужбы перешли на абсолютно "топорные" методы работы, и в их арсенале не осталось никаких других средств, кроме шантажа, угроз и насилия".

Клешнин сообщил, что его квартиру в подконтрольном киевским силовикам Рубежном, где проживают его дочь с сожителем, в сентябре этого года прибыли представители украинских спецслужб.

"Этой осенью мне на мобильный телефон поступил мобильный звонок от родственников, что дочь находится в истерике, в шоковом состоянии и боится домой идти. На тот момент в квартире ее не было, а находился ее молодой человек. Они (представители спецслужб – примечание ЛИЦ) сходу его прикладом по голове, всю квартиру перевернули верх дном, что-то искали, спрашивали за меня, знает ли он меня или нет, показывали мою фотокарточку, выясняли мое местонахождение", - рассказал бывший военнослужащий.

"На выходе ему объяснили, что "все это тебе приснилось, лечись, отдыхай, квартира твоя на прицеле", - добавил он.

"Квартира - моя личная собственность, я там не бываю. На тот момент я служил в рядах Народной милиции ЛНР", - отметил пострадавший.

"После этого случая я написал рапорт об увольнении из рядов Народной милиции ЛНР. С тех пор ни звонков никаких, ни посягательств не было только потому что сразу я уволился", - считает Клешнин.

"Я думаю, скорее всего, хотели завербовать, так как на тот момент я находился на службе в Народной милиции", - отметил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее