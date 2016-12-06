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Главная Украина грозит ЕС судом из-за разрешения Газпрому увеличить использование газопровода OPAL опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 13:04 Новость: тема тэги гео Украина грозит подать в суд на Еврокомиссию, в связи с принятым в конце октября 2016 решением разрешить российской компании "Газпром" увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины, используя до 90% мощности газопровода OPAL в Германии. Об этом сообщает украинское издание со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Мы уведомили наших европейских партнеров, руководство Евросоюза, что если не будет пересмотрено решение по OPAL, то мы присоединимся к иску наших польских партнеров к Еврокомиссии и регулятору", – отметил собеседник издания.

По его словам, Киев предостерег представителей Евросоюза, что кроме финансовых потерь для Польши и Украины в связи с потерей ими объемов транзита российского газа, ЕС этим решением создает опасный прецедент, которым воспользуется РФ. В частности, для снятия претензий Европейского союза к "Газпрому" в связи с нарушением им Третьего энергетического пакета при строительстве "Южного потока".

Напомним, немецкий газопровод OPAL — это сухопутное продолжение газопровода "Северный поток", доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. На сегодняшний день газопровод OPAL является крупнейшим в Германии инфраструктурным энергетическим проектом. Газопровод проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя новый трансбалтийский "Северный поток" с существующими газотранспортными сетями Европы. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее