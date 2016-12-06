Арсена Авакова не беспокоит проект постановления о его самоустранении

5 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №5486 о самоустранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от выполнения полномочий. Автором документа является член фракции БПП Сергей Каплин.

Текст проекта постановления и сопроводительные документы к нему на сайте Рады пока отсутствуют. О состоянии прохождения документа сообщается: "Передано на рассмотрение руководству".

В пояснительной записке к проекту, в частности, говорится: «Принятие проекта постановления позволит установить факт самоустранения Министра внутренних дел Украины Авакова А.Б. от выполнения возложенных обязанностей и начать процедуру его увольнения».

Каплин выразил возмущение в связи с отсутствием, по его мнению, со стороны Авакова должной реакции на перестрелку в Княжичах, в результате которой погибли пятеро сотрудников правоохранительных органов. В частности, нардеп раскритиковал главу МВД за якобы несвоевременный визит в Канаду.

6 декабря последовала реакция Авакова на этот проект. Об этом сам министр сообщил корреспонденту Укринформа во время визита в Оттаву.

«В 63-ий раз уже (зарегистрировано Каплиным подобное постановление). Дай бог нашему теляте волка понять», - ответил Аваков на вопрос о реакции на проект постановления. Он высказал уверенность, что постановление не принесет никакого результата.

«Ничего страшного. Пускай будет еще одно», - сказал министр.