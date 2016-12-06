Главная

США внезапно отозвали свои предложения по Алеппо

опубликовано alex1943 в Втр, 06/12/2016 - 13:20 Новость: тема тэги гео
lavrov_kerri_0
Представители США внезапно отозвали свои предложения по достижению перемирия и эвакуации боевиков из Восточного Алеппо. Это произошло после очередного заседания Совбеза ООН, в ходе которого Россия и Китай заблокировали предложение о немедленном введении перемирия в городе. «США отозвали свои предложения по Алеппо, обещают предоставить новые», — заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

2 декабря в ходе переговоров с главой Госдепартамента США Джоном Керри руководителям дипломатических ведомств России и США удалось прийти к соглашению по эвакуации боевиков из Восточного Алеппо и Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Джон Керри передал ему предложения по Алеппо, которые находятся в русле российского понимания урегулирования кризиса.

"Вчера вечером мы получаем от них сообщение, что они, к сожалению, не смогут завтра встречаться, что они передумали, свой документ отзывают, и теперь у них новый документ, который все возвращает на круги своя, судя по нашим первым ощущениям после его прочтения", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он назвал детективной историю с договоренностями начать консультации по Алеппо в Женеве. Российский министр отметил, что Вашингтон и Москва согласовали 7 декабря, среду, в качестве даты начала подобных переговоров.
Новые предложения, по словам Лаврова, выглядят как "попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались и пополнили свои запасы".
"Будем выяснять, в чем дело", — добавил глава МИД РФ.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет