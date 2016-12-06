США внезапно отозвали свои предложения по Алеппо

Представители США внезапно отозвали свои предложения по достижению перемирия и эвакуации боевиков из Восточного Алеппо. Это произошло после очередного заседания Совбеза ООН, в ходе которого Россия и Китай заблокировали предложение о немедленном введении перемирия в городе. «США отозвали свои предложения по Алеппо, обещают предоставить новые», — заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

2 декабря в ходе переговоров с главой Госдепартамента США Джоном Керри руководителям дипломатических ведомств России и США удалось прийти к соглашению по эвакуации боевиков из Восточного Алеппо и Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Джон Керри передал ему предложения по Алеппо, которые находятся в русле российского понимания урегулирования кризиса.

"Вчера вечером мы получаем от них сообщение, что они, к сожалению, не смогут завтра встречаться, что они передумали, свой документ отзывают, и теперь у них новый документ, который все возвращает на круги своя, судя по нашим первым ощущениям после его прочтения", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он назвал детективной историю с договоренностями начать консультации по Алеппо в Женеве. Российский министр отметил, что Вашингтон и Москва согласовали 7 декабря, среду, в качестве даты начала подобных переговоров.

Новые предложения, по словам Лаврова, выглядят как "попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались и пополнили свои запасы".

"Будем выяснять, в чем дело", — добавил глава МИД РФ.