Аваков должен подать в отставку, это дело чести, — экс-чиновник ГПУ

Первоочередной причиной инцидента, в ходе которого погибли пять правоохранителей, является непрофессионализм руководящего состава Министерства внутренних дел бывшей Украины и халатность непосредственных руководителей операции.

Такое заявление сделал экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

В частности, экс-заместитель подчеркнул, что виновными в трагедии есть организаторы операции: «Первое, что бросается в глаза — это непрофессионализм. Когда речь идет о планировании спецопераций, то такая спецоперация обязательно должна быть управляемая штабом. Должен быть штаб, который отслеживает действия всей группы, он должен иметь все рычаги влияния на членов группы и на касательные подразделения, они учитывают все риски и имеют соответствующую группу, которая локализовала бы такие риски. То есть в первую очередь здесь надо говорить о непрофессионализме такой операции».

Николай Голомша, также отметил, что, по его мнению, объявленная реформа правоохранительных органов не привела к глубинным изменениям системы: «Не состоялось реформы, которая бы позволила сегодня четко и слаженно работать. Если на Украине преступность выросла на 40%, а раскрытие в Киеве 8%, то все вопросы к этим реформаторам. Они что-то построили или развалили действующую систему борьбы с преступностью?

Конечно, визуальная и психологическая изменение системы дала свой позитив. Но вопрос в том, как формировали не только патрульную службу, но и службу розыска, службу борьбы с организованной преступностью: фактически их развалили. А потом под прикрытием конкурсов начали набирать людей. Конечно, эти люди не имеют опыта, а здесь надо иметь навыки в ориентировании, понимать, что такое функционал органов внутренних дел, что такое разведка. Потому что разведкой там и не пахнет, там и не должно было быть никакой разведки. Это какая-то ерунда. Там должны быть опытные оперативники, которые должны были уметь ориентироваться. Ведь не видеть перед собой полицейскую машину — надо быть слепым».

Также, бывший заместитель генпрокурора подчеркнул, что, по его мнению, из-за непрофессионализма своих подчиненных, в результате которой погибли правоохранители, министр МВД должен подать в отставку: «Если мы демократическое государство, то министр при таких „раскладах“ обязан подать в отставку. Это дело чести человека, который остался бы в памяти украинцев как человек чести и достоинства».