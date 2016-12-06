Следственный комитет РФ предъявил обвинения украинским военным, участвовавшим в обстреле российской территории летом 14 года

Следственный комитет установил, что командующие украинской армии причастны к артиллерийским обстрелам территории России летом 2014 года. За их действия и приказы им заочно предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

"К организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования "Юг" сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковник Валерий Исмаилов", — сказала Петренко.

Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 317 УК РФ (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по фактам обстрелов российской территории в июне - августе 2014 года, в результате которых было много пострадавших среди мирных жителей, один человек погиб.

СК также установил, что обстрелы проводились из самоходных артиллерийских установок, а также реактивных систем залпового огня.

Представитель Следственного комитета отметила, что в некоторых случаях действия военных Украины "напоминали, скорее, тактику террористов, которые исподтишка наносят повторные дары в местах скопления людей".

Следователи провели десятки осмотров мест происшествия, 140 судебных экспертиз, а также допросили более 1000 свидетелей. Петренко подчеркнула, что с учетом собранных доказательств, а также того, что в зоне поражения находились только гражданские объекты, очевидно, что действия военнослужащих Украины не были случайностью.

В июле 2014 года в городе Донецке Ростовской области разорвались несколько фугасов, выпущенных со стороны Украины, один из них попал в жилой дом. Один человек погиб, двое были ранены. Из-за обстрелов были эвакуированы жители двух населенных пунктов находившихся в зоне поражения украинской артиллерии. Как сообщили местные власти, на территории России разорвалось более 15 артиллерийских боеприпасов, еще около пяти не разорвались и представляли угрозу для населения.