Киевский митинг пенсионеров-силовиков возле Верховной Рады поддержали пикетом в Николаеве

Одесский региональный сайт «Таймер» сообщил, что сегодня под стенами Николаевской областной администрации собрались больше сотни правоохранителей. Организаторы пикета рассказывают, что такой «бунт» долго назревал и подобные митинги будут проходить во всех областях Украины в поддержку киевского митинга возле Верховной Рады.

Первоначальная причина была в том, что министр Аваков проигнорировал вопрос перерасчёта пенсий сотрудников милиции, правопреемственности полиции от милиции и другие социальные вопросы. Кроме того, остро стоит проблема уничтожения правоохранительных органов псевдореформами, которые порождают рост преступности и беспомощность действующих сотрудников в раскрытии преступлений.

Однако, как сообщил глава профсоюзного комитета органов внутренних дел Владимир Пика, «митинговать сегодня не будем». Он рассказал, что областной совет встал на сторону ветеранов МВД и готов поддержать все требования.

«Они заявили, что полностью нас поддерживают, и просили не проводить сегодняшнюю акцию», — сказал Владимир Пика.

Пришедшие неодобрительно восприняли такое развитие ситуации.

Как сообщили организаторы пикета, этот митинг предварительный, его цель — занести в ОГА резолюцию. Следующий митинг запланирован на 20 декабря.