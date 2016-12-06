Главная

Хакеры взломали сайт Госказначейства Украины

опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 14:29 Новость: тема тэги гео
phone
Группа неизвестных хакеров взломала сайт Госказначейства Украины. На данный момент он не работает, Все пользователи могут видеть лишь послание от взломщиков. В котором, в частности написано, что "битва началась, но война еще впереди".
«Привет, друг. А вот и снова мы. Битва началась, но война ещё впереди. Силы остаются неконтролируемыми. Карты остаются спутанными. После всего, что случилось - кто реально все контролирует? Ты никогда не перестанешь быть марионеткой, если не сможешь видеть причинно-следственные связи. Ты хочешь спасти мир. Ты думаешь, это будет так просто? Мы подожгли фитиль революции. Теперь нам решать: будет ли он затушен, или пламя разгорится по-настоящему. Наша настоящая работа только начинается.», говорится в сообщении.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"