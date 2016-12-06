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Главная Хакеры взломали сайт Госказначейства Украины опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 14:29 Новость: тема тэги гео Группа неизвестных хакеров взломала сайт Госказначейства Украины. На данный момент он не работает, Все пользователи могут видеть лишь послание от взломщиков. В котором, в частности написано, что "битва началась, но война еще впереди".

«Привет, друг. А вот и снова мы. Битва началась, но война ещё впереди. Силы остаются неконтролируемыми. Карты остаются спутанными. После всего, что случилось - кто реально все контролирует? Ты никогда не перестанешь быть марионеткой, если не сможешь видеть причинно-следственные связи. Ты хочешь спасти мир. Ты думаешь, это будет так просто? Мы подожгли фитиль революции. Теперь нам решать: будет ли он затушен, или пламя разгорится по-настоящему. Наша настоящая работа только начинается.», говорится в сообщении. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее