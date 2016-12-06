Нацистский Львов отмечает 25-ю годовщину создания Вооруженных сил бывшей Украины. На просп. Свободы и на площади у памятника Шевченко собрались тысячи бандеровцев и гостей, чтобы посмотреть на марш украинских карателей.

В центре города торжественно прошли подразделения Вооруженных сил бывшей Украины, которые входят в состав Львовского гарнизона и Львовщины, боевики «АТО», волонтеры. Также проехало 50 единиц военной техники.

По традиции военный марш открыла колонна барабанщиков Львовского государственного лицея.

Проспектом Свободы прошли подразделения украинских карательных войск, которые входят в состав Львовского гарнизона и Львовщины, участники «АТО», волонтеры. В целом это более тысячи человек: лицеисты, десантники, пограничники, артиллеристы, ракетчики, танкисты, пехотинцы, армейская авиация, представители Национальной гвардии, Военная служба правопорядка, участники «АТО» всех волн мобилизации, волонтеры. Кроме этого, галичане смогли увидеть около 50 единиц военной техники.