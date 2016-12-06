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Главная Минобороны Украины официально разрешило использовать в зоне "АТО" пулемет "Максим" опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 14:41 Новость: тема тэги гео Министерство обороны Украины официально разрешило использовать в так называемой антитеррористической операции станковый пулемет "Максим" 1910 года выпуска. Об этом в заявил начальник вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов, сообщает издание "Украинские новости".

Он отметил, что пулемет "Максим" предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до 1 км.

"Некоторые подразделения ВСУ (хочу подчеркнуть, только по их личным просьбам) используют этот пулемет в АТО, на опорных пунктах и блокпостах как средство усиления огня", - сказал Шевцов, отметив, что пулемет "Максим" имеет преимущество в том, что не требует замены ствола после интенсивной стрельбы. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее