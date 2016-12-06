Главная

Минобороны Украины официально разрешило использовать в зоне "АТО" пулемет "Максим"

опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 14:41 Новость: тема тэги гео
1461071883_full-aa226d6a4425-1461061608
Министерство обороны Украины официально разрешило использовать в так называемой антитеррористической операции станковый пулемет "Максим" 1910 года выпуска. Об этом в заявил начальник вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов, сообщает издание "Украинские новости".
Он отметил, что пулемет "Максим" предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до 1 км.
"Некоторые подразделения ВСУ (хочу подчеркнуть, только по их личным просьбам) используют этот пулемет в АТО, на опорных пунктах и блокпостах как средство усиления огня", - сказал Шевцов, отметив, что пулемет "Максим" имеет преимущество в том, что не требует замены ствола после интенсивной стрельбы.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"