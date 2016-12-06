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Трагедия на Киевщине станет лакмусовой бумажкой для Авакова, — украинский эксперт

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 16:55 Новость: тема тэги гео
аваков

Расследование обстоятельств гибели пятерых правоохранителей Киевской области, а также предотвращения таких случаев в будущем, станут тестом для Министерства внутренних дел и его руководителя. Такое заявление сделал политический аналитик Андрей Еременко.

В частности, он подчеркнул, что ведомству Авакова необходимо продемонстрировать быструю и адекватную реакцию на ошибки, которые привели к трагедии: «В этом случае показательной будет не ошибка, а реакция на ошибку. Если нам скажут фамилии виновных, предоставят реальные доказательства и мы увидим, что именно сделано для того, чтобы таких ситуаций больше не случалось, тогда можно будет делать выводы о профпригодности должностных лиц МВД.

Также эксперт прогнозирует, что этот трагический случай не станет основанием для отставки министра МВД Арсена Авакова: «Очевидно, Аваков в отставку не уйдет. С точки зрения самого министра неправильно уходить в отставку. С точки зрения партии, которую он представляет — тоже. Он один из немногих политических деятелей „Народного фронта“, кто остался в правительстве. Поэтому, если мы до конца года будем видеть, что министерство реагирует — выдает какие-то документы, решения, правила, приказы, делающие такие ситуации, то мы увидим, министр, как минимум, поступил правильно. Если нет — то Авакова надо выводить в отставку за некомпетентность».

Андрей Еременко уточнил, что, по его мнению, первые свидетельства о том, что Министерство сделало надлежащие выводы из трагедии, должны появиться еще до конца этого года.

«Это дело — лакмусовая бумажка для системы. Если до конца декабря, возможно, в начале января появятся документы, исключающие такую ​​ситуацию, то это будет означать, что система работает, что с ней все в порядке. Если до конца декабря мы увидим нормативно-правовые акты, исключающие такую ​​ситуацию в дальнейшем — это будет свидетельствовать о том, что машина МВД способна оценить сама себя, оценить свои ошибки и сделать так, чтобы ошибок не было. Если этого не произойдет — значит, система не изменилась, а наша полицейская машина не может реагировать на вызовы и не может изменять себя, учиться. А система, которая способна корректировать саму себя, обречена на развал», — отметил эксперт.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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