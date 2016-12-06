Донбассу должен быть предоставлен особый статус на основе «формулы Штайнмайера»

Об этом заявил полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«Формула Штайнмайера» состоит в том, чтобы закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» временно вступил в силу в день местных выборов на Донбассе. А после опубликования экспертами миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отчета, подтверждающего, что выборы прошли демократично, этот закон должен обрести постоянное действие.

По словам российского представителя, прекращение войны на Донбассе невозможно без консенсуса по политическим вопросам. «Добиться полной безопасности без политического решения конфликта невозможно. В конечном итоге именно конституционная реформа, включающая постоянный особый статус отдельных районов Донбасса после проведения в них выборов, открывает путь к прочному миру на этой территории, - подчеркнул Грызлов. - В случае с Донбассом речь идёт, в первую очередь, о вступлении в силу закона об особом статусе соответствующих территорий. Его вступление в силу должно состояться на основе так называемой формулы Штайнмайера, которая сама по себе является серьёзным компромиссом. Детали вступления в силу особого статуса мы также намерены завтра обсудить».

Напомни: очередная встреча контактной группы по проблемам Донбасса в Минске запланирована на 7 декабря.