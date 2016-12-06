Очередная «пэрэмога» украинских волонтеров по оснащению ВСУ

По сообщениям украинских СМИ, волонтеры сконструировали «новейшие приборы дневного и ночного видения», которые назвали «совами мольфара» (мольфар в культутре карпатских гуцулов — провидец, волшебник, маг — ред.). Приборы эти предназначены для украинских Сил специальных операций (ССО).

Идея разработки принадлежит волонтерской группе «Molfar project», которая назвала свою разработку «совами мольфара» в честь птицы, которая одинаково хорошо видит в любое время суток. «Комплекс состоит из эксклюзивных четырех оптических, с переменной кратностью, коллиматорных прицелов, которые полноценно работают в двух режимах — день/ночь. К каждому прицелу добавляются видеоочки, позволяющие вести прицельную стрельбу из-за укрытия, не подвергая стрелка риску», — сообщают волонтеры. По их мнению «совой мольфара» может быть оборудовано любое легкое стрелковое оружие.