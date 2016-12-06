Главная

В Ивано-Франковске бывшие милиционеры требовали увеличения пенсий

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 19:21 Новость: тема тэги гео
МВД Украины

Сегодня, 6 декабря, в Ивано-Франковске под стенами областной государственной администрации собрались около сотни ветеранов правоохранительных органов.

Они требовали более высоких пенсий, ведь в этом году выросла зарплата как для полицейских, так и военных, и работников СБУ, что должно означать автоматическое увеличение пенсий. Но этого, даже вопреки решений судов, нет.

«Если раньше минимальный оклад при выходе на пенсию составлял 800 гривен. То сегодня — более двух тысячи гривен. Сейчас некоторые из нас имеют 1200 гривен в месяц — как на них можно выжить? И это люди, которые много лет отдали за соблюдение порядка в государстве и регионе», — пояснил инициатор акции Владимир Лемчак.

По его словам, такие же акции сейчас проходят по всей Украине. Потому что власть показывает свое безразличие и неуважение к ветеранам.

Участники собрания зачитали и приняли резолюцию со своими требованиями к Кабмину, МВД, Пенсионному фонду.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!