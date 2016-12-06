В Ивано-Франковске бывшие милиционеры требовали увеличения пенсий

Сегодня, 6 декабря, в Ивано-Франковске под стенами областной государственной администрации собрались около сотни ветеранов правоохранительных органов.

Они требовали более высоких пенсий, ведь в этом году выросла зарплата как для полицейских, так и военных, и работников СБУ, что должно означать автоматическое увеличение пенсий. Но этого, даже вопреки решений судов, нет.

«Если раньше минимальный оклад при выходе на пенсию составлял 800 гривен. То сегодня — более двух тысячи гривен. Сейчас некоторые из нас имеют 1200 гривен в месяц — как на них можно выжить? И это люди, которые много лет отдали за соблюдение порядка в государстве и регионе», — пояснил инициатор акции Владимир Лемчак.

По его словам, такие же акции сейчас проходят по всей Украине. Потому что власть показывает свое безразличие и неуважение к ветеранам.

Участники собрания зачитали и приняли резолюцию со своими требованиями к Кабмину, МВД, Пенсионному фонду.