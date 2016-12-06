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Степан Гавриш: Украину еще никогда так не использовали для обогащения, как сейчас

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 19:38 Новость: тема тэги гео
Степан Гавриш

Современные политики, а точнее политические кланы, в частности, владельцы крупных бизнес-корпораций, борются за то, чтобы во время выборов купить государство как ресурс для своего обогащения. Больше всего в этом направлении сделала действующая власть.

Такое мнение выразил украинский политик Степан Гавриш.

«Политика на Украине стала наиболее дорогим капиталом. Следовательно, сегодня в одних руках, фактически сосредоточен весь капитал страны», — считает Степан Гавриш.

Политик убежден, что проблема заключается в самом способе прихода к власти, понимании власти, и ее использования.

«Власть на Украине используется как институт, который стоит выше государства, где государство подчинено системе власти. Например, системные изменения, которые вносятся Конституцией в судебную реформу, формируют прокуратуру и силовые структуры, направленные на одно — перевести весь контроль в Администрацию президента», — отметил Гавриш.

Поэтому государство строится не как институт, который должен предоставлять услуги обществу, а как доходная система бизнеса, когда ресурсы распределяются между конкретной группой людей. Зато исчезают общие для всех правила и попираются законы.

Изменить ситуацию, по мнению политика, может только четкая коллективная позиция гражданского обществ, жесткий контроль и давление на власть.

«Главная проблема украинского общества — разобщенность взглядов и отсутствие единого видения будущего страны. Однако, сам процесс формирования новой коллективной позиции граждан, позиции умных украинских избирателей может изменить ситуацию в государстве», — убежден Степан Гавриш.

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Автор (или псевдоним)
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