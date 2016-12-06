Украине нельзя отказываться от экспорта вооружения, — экс-чиновница Минобороны

Украина до сих пор не хватает средств для надлежащего обеспечения войска. Частично ситуацию мог бы спасти закон о спецконфискацию имущества. Однако тогда общественность не сможет контролировать использование этих средств, ведь информация о вооруженном обеспечения армии на Украине является конфиденциальной.

Об этом заявила бывшая заместитель директора департамента по госзакупкам Министерства обороны Нелли Стельмах.

Надлежащее обеспечение войска — это мотивированные солдаты, высокая оплата труда, хорошо обученные служащие с необходимым оборудованием. Украине еще далеко до таких стандартов. Особенно, учитывая то, что бюджет нынешнего тылового обеспечения еще меньше, чем был раньше.

Даже налог на армию, который Украинцы платят еще с 2015 года, не спасает ситуации.

«Стоимость танка, самолета и даже одного выстрела на самом деле очень высока. Даже с военным сбором у нас нет таких денег», — отметила Стельмах.

По словам бывшей чиновницы, часть на армию Украина получает от продажи оружия за границу. Поэтому заявления о том, что следует прекратить торговлю этими товарами — неправильные.

«С проданного Украина получает валюту, за которую мы частично удерживаем наше войско. Если мы прекратим это делать, просто потеряем рынок. Бедное государство не должно вкладывать все свои деньги на вооружение, даже в условиях войны. Нужно развивать экономику страны в целом, ведь с ростом экономики улучшается и благосостояние ВСУ», — убеждена Стельмах.

Ситуацию с финансированием армии действительно может улучшить закон о спецконфискации. Однако общество тогда потеряет контроль над использованием этих средств.

«Если решат закупить вооружение, общественность не услышит информации об использовании этих поступлений, ведь на Украине такие данные засекречены. Тогда нужно будет создавать специальную комиссию, которая бы следила за распределением этих средств», — отметила Нелли Стельмах.