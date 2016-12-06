МВФ раскритиковал повышение минимальной заработной платы на Украине, — украинский эксперт

Представители Международного валютного фонда раскритиковали двойное повышение минимальной заработной платы на Украине, отметив, что минимальная зарплата должна расти по повышению эффективности труда.

Об этом сообщил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперт подчеркнул, что для международных финансовых институтов, которые отслеживают процесс формирования бюджета на Украине, гораздо важнее, является его реалистичность, чем дата принятия документа.

«Ни МВФ, ни Евросоюзу не важно, когда будет принят закон о Государственном бюджете Украины на 2017 год. Главное, чтобы он вступил в силу с первого января 2017 года. Для этих институтов важнее, что именно там будет написано. Например, в МВФ основное требование — это дефицит бюджета, который сейчас запланирован на уровне 77,5 млрд гривен. Это соответствует 3% от ВВП. Если МВФ сочтет, что дефицит действительно будет запланирован на уровне трех процентов от ВВП, а доходная часть будет реалистична, то вопросов не будет», — отметил финансовый эксперт.

Характеризуя основной финансовый документ страны, Александр Паращий подчеркнул, что, по его мнению, единственной изюминкой бюджета-2017 является повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. В то же время, представители МВФ не одобряют такого решения правительства.

«Бюджет не является революционным или прогрессивным. Он вполне предсказуемым. Особенно, если сравнить с прошлогодним бюджетом (мы помним, сколько было шума, когда его зарегистрировали, ведь он шел в паре с новым Налоговым кодексом, который переворачивал с ног на голову всю фискальную систему). Рост минимальной заработной платы в два раза это единственная „изюминка“ этого бюджета. Две недели назад представитель МВФ сказал, что им бы хотелось, чтобы рост заработной платы соответствовал росту производительности труда, то есть они не поддержали эту идею», — отметил аналитик.