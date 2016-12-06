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Невыездные: Евросоюз запретил импорт мяса птицы и яиц из Украины

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 20:07 Новость: тема тэги гео
курка

Причина запрета — вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области. Об этом сообщает Госпродпотребслужба Украины. В ведомстве отметили, что уже получили официальное уведомление о запрете на экспорт яиц из Херсонской области в Гонконг, а также мяса птицы и продуктов со всей территории Украины в страны Евросоюза.

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в селе Новоалександровка, которое находится примерно в 20 километрах от границы с Крымом. В селе, где содержится около 4,5 тысяч голов домашней птицы, объявлен карантин.

Напомним: с конца весны 2016 года на Украине постоянно фиксируются очаги африканской чумы свиней (АЧС). За прошедшие полгода свиная чума продвинулась от Прикарпатья до Харьковской области.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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