Невыездные: Евросоюз запретил импорт мяса птицы и яиц из Украины

Причина запрета — вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области. Об этом сообщает Госпродпотребслужба Украины. В ведомстве отметили, что уже получили официальное уведомление о запрете на экспорт яиц из Херсонской области в Гонконг, а также мяса птицы и продуктов со всей территории Украины в страны Евросоюза.

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в селе Новоалександровка, которое находится примерно в 20 километрах от границы с Крымом. В селе, где содержится около 4,5 тысяч голов домашней птицы, объявлен карантин.

Напомним: с конца весны 2016 года на Украине постоянно фиксируются очаги африканской чумы свиней (АЧС). За прошедшие полгода свиная чума продвинулась от Прикарпатья до Харьковской области.