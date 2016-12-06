На Украине теперь можно заказать молитву «за победу над врагом» через платежный терминал

Правда, сделать это могут только прихожане УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает Громадське ТВ, приведя в качестве подтверждения скан странички с услугой заказа молитвы на платежном терминале во Львове. При заказе через электронную платежную систему на выбор предлагается три молитвы: за здоровье, за победу над врагом и за возвращение домой живым. То есть, эта «электронная услуга» рассчитана на тех, кто воюет на Донбассе, в так называемой «АТО», а также их родных и близких.

Электронная платежная система Easypay подтверждает реальность такой услуги. Например, для заказа молитвы «за победу над врагом» платежная система предлагает ввести имя «врага» и оплатить любую сумму от 10 до 4999 грн.

Украинским журналистам удалось установить, что такую «продвинутую» услугу предоставляет совершено реальное лицо — предприниматель Олег Гончар из города Черкассы. По его словам, в реализации «ноу-хау» ему помог священник «киевского патриархата». «Какая разница, идет человек в церковь, или заказывает молитву отдаленно. Мой друг является священником. Каждое утро я отсылаю ему на почту заказ, а он проводит молитвы», — говорит предприимчивый коммерсант.