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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 6 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 20:27

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики одна тысяча двести девяносто пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 6 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил тридцать артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, пятьсот сорок одну мину калибра 120 и 82 мм и десять танковых снарядов, кроме того, было выпушено триста семьдесят два выстрела из различных типов гранатометов. Также огонь велся с применением БМП и различных видов стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских боевиков Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Озеряновка, Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Крутая Балка, Старомихайловка, Александровка, Ясное, Оленовка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка и поселок Трудовские Петровского района Донецка. От минометного огня с позиций украинских преступников в населенных пунктах Александровка и Старомихайловка повреждения получили два жилых дома», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее