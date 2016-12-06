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Главная Сбежавший из ВСУ солдат перешёл на сторону ЛНР для борьбы с украинской властью опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 20:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Перешедший на сторону ЛНР военнослужащий ВСУ Олег Попов на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил о желании служить в рядах Народной милиции. Попов 1 декабря пересек линию соприкосновения на боевой машине пехоты и сдался Народной милиции ЛНР в одном из поселков под Кировском.

"Я пришел в ЛНР солдатом, чтобы идти на Запад – вступить в вооруженные силы ЛНР и сбросить власть в Украине уже как солдат Луганской или Донецкой Народной Республики, в зависимости, куда меня отправят", - заявил Попов.

"Я не пришел бежать, и я не бежал, я шел и так на смерть, пересекая линию разграничения. Меня могли б убить еще там (во время пересечения линии разграничения – примечание ЛИЦ)", - пояснил он.

"Я хотел всю жизнь быть военным, я вырос среди военных, у меня отец и дед военный. Я, когда шел подписывать контракт (с ВСУ – примечание ЛИЦ), у меня были другие взгляды на армию, но, когда я пришел в армию, я увидел другое", - рассказал Попов.

Он подчеркнул, что "шел в армию как солдат, а не как националист", и был очень разочарован, оказавшись среди националистов, которые к тому в большинстве своем были наркоманами, уголовниками и пьяницами. Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко пояснил, что на данный момент Попов находится в "статусе военнопленного", и его судьба будет решена после проведения "соответствующих следственных мероприятий". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее