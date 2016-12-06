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Главная В ДНР прошла презентация книги «Донецкое время» опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 20:31

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 6 декабря, в Донецке прошла презентация сборника «Донецкое время: Время выбрало нас», в который вошли лучшие публикации еженедельника «Донецкое время». Это вторая книга, изданная по заказу Министерства информации ДНР.

В мероприятии приняли участие руководитель проекта, и.о. министра информации ДНР Елена Никитина, заместитель главного редактора газеты «Донецкое время» Олег Антипов, составитель книги Валерий Герланец, дизайнер Наталья Халай.

«Кроме названия книги — «Донецкое время», в ней есть подзаголовок — «Время выбрало нас». Этим известным выражением мы хотели подчеркнуть преемственность традиций, того, что нам дорого. Это вторая книга, изданная по заказу Министерства информации ДНР. Первая вышла к 11 мая 2015 года и называлась «ДНР: Хроника судеб». Эта же книга о втором годе нашей Республики. В сборник вошли лучшие публикации из газеты «Донецкое время». Мы хотели отразить в ней и передать читателям атмосферу нашей жизни в 2015—2016 годах. Я очень благодарна журналистам еженедельника «Донецкое время» за такую работу. Это книга патриотов о патриотах!», — рассказала и.о. министра информации ДНР Елена Никитина. «Это книга для будущих поколений Республики, ради которых она сейчас строится, ради которых проливается кровь. История забывается. А мы выступаем в роли коллективного летописца», — отметил составитель Валерий Герланец. «Любой материал нашей газеты — это рассказ о человеке. Именно поэтому эти материалы «цепляют», мы сами пытаемся прожить то, что проживают люди», — подчеркнул главный редактор «Донецкого времени» Олег Антипов. «Эта книга очень светлая. Белый цвет ее обложки означает, что мы начали строить жизнь в Республике с чистого листа», — прокомментировала дизайнер Наталья Халай. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее