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Главная Пресс-конференция о вступлении профильного профсоюза ЛНР во Всемирную федерацию профсоюзов учителей опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 20:36

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Работники образования и науки ЛНР стали полноправными членами Всемирной федерации профсоюзов учителей и будут налаживать контакты с коллегами из других стран мира. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР Олег Коваль.

"Несмотря на политическую изоляцию нашей страны, которую пытаются нам организовать, мы активно выстраиваем отношения с нашими коллегами, с простыми людьми из всех стран мира. Первое движение в этом направлении было сделано на уровне Федерации профсоюзов ЛНР, которая вошла во всемирную организацию, объединяющую профсоюзные организации всего мира (Всемирную федерацию профсоюзов – примечание ЛИЦ). Теперь мы работаем уже непосредственно в отраслевом направлении", – рассказал он.

"Со 2 декабря мы стали полноправными участниками Всемирной федерации профсоюзов учителей. Теперь мы обладаем всеми правами и обязанностями, которые есть у профсоюзов всех стран мира", – добавил профсоюзный лидер.

Он уточнил, что члены отраслевого профсоюза уже начали налаживать первые контакты с зарубежными коллегами.

"Мы хотим выстроить горизонтальные отношения с нашими коллегами из всех стран мира. У нас уже есть план действий. На первом этапе мы завязываем переписку, затем проводим скайп-конференции, а потом будем обмениваться делегациями и искать пути для решения тех вопросов, которые есть", – рассказал Коваль.

"Первые ласточки уже есть: некоторые африканские страны, в том числе Нигер, отозвались, мы планируем подписывать с ними договоры о сотрудничестве и устраивать телемосты при помощи скайп-конференций. Есть также большой интерес у профсоюзной организации учителей Италии, которая многочисленно и репрезентативно представляет все сообщество работников педагогического образования этой страны", – добавил руководитель отраслевого профсоюза. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее