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Главная Брифинг официального представителя НМ ЛНР майора Марочко на 6 декабря 2016 года + English Subtitles опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 20:41

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Командование киевских силовиков задействует волонтерские организации для освещения провокаций киевских силовиков на линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"Для фиксации и освещения провокаций, проводимых самими же ВСУшниками под видом подразделений Народной милиции ЛНР командование 24-й бригады ВСУ разрешило пребывание волонтеров в полосе ответственности, непосредственно на линии соприкосновения", - сказал он.

"Отмечено, что в районе населенного пункта Попасная работает волонтерская группа, численностью до 10 человек, - уточнил майор. - Для прикрытия своей деятельности по освещению провокаций в СМИ, волонтеры оказывают медицинскую помощь военнослужащим ВСУ и проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи".

Марочко сообщил, что ВСУ также продолжают наращивание сил и средств вдоль линии соприкосновения.

"В районе населенного пункта Золотое, в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ, зафиксировано присутствие иностранных наемников–сотрудников иностранных частных военных компаний, участвующих в конфликте в Донбассе со стороны Украины", - отметил майор.

"Украинскими боевиками продолжается подвоз боеприпасов к передовым позициям. Так, в район населенного пункта Счастье в темное время суток прибыла колонна грузовых автомобилей - около восьми машин с боеприпасами", - добавил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее