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На переговорах в Минске удалось добиться обсуждения «кровавого четверга» — обстрела Макеевки 27 октября

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 21:00 Новость: тема тэги гео
обстрел

Во вторник, 6 декабря, участники подгруппы по вопросам безопасности завершили переговорный процесс в Минске. Об этом сообщает пресс-служба главы делегации ДНР — председателя Народного Совета Дениса Пушилина.

Представителям Республики удалось добиться обсуждения вопроса трагического обстрела Макеевки в ночь на 27 октября. «Мы уже говорили о том, выводы расследования Донецкой Народной Республики совпали с отчётом общественной комиссии и отчётом ОБСЕ от 28.10.2016. И калибр снарядов, и направление огня говорят о том, что обстрел жилых кварталов Макеевки вела Украина. Поэтому обсуждение этой трагедии так долго затягивалось!» — заявила пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина. В среду, 7 декабря, консультации на этот счет будут продолжены. На 7 декабря в Минске запланированы также встречи подгрупп по экономическим, политическим и гуманитарным вопросам.

Напомним: «кровавый четверг» — так называют жители Донбасса жестокий обстрел города Макеевки украинскими оккупантами в четверг, 27 октября. Тогда разрушения получили 10 жилых зданий, погибли 2 мирных жителя и 7 макеевчан были ранены, в том числе шестилетняя девочка, встречавшая отца с работы во дворе дома. Он в тот вечер был убит осколками украинского снаряда.

В тот же вечер во время обстрела погиб житель Петровского района — западной окраины Донецка. Так что только за один октябрьский вечер война, развязанная Киевом на Донбассе, унесла жизни трех мирных жителей.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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