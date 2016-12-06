Наркоманы, алкоголики и уголовники — костяк ВСУ на Донбассе

Об этом на брифинге в Луганске рассказал перешедший несколько дней назад на сторону ЛНР украинский военнослужащий Олег Попов. Дословно: «За период своей службы и находясь в тех или иных подразделениях я имел возможность видеть людей, которых принимают в вооруженные силы Украины. Это судимые или с непогашенной судимостью и, как говорят на зоне, „люди в авторитете“, которые имеют на себе соответствующие наколки. Второй фактор — это люди, кончено, которые очень любят выпивать, и третьи — те, кто принимает наркотики, „траву“ и такого плана. Костяк армии, передняя ее линия фронтовая состоит вот из этих людей…»

Также Олег Попов рассказал, что командный состав украинской армии имеет низкий уровень профессиональной подготовки: «Комсостав представляет собой людей не военных, а просто имеющих высшее образование и получающих „звездочки“. Проходя два-три месяца какую-то подготовку по узкой специализации, управлять они подразделениями не в состоянии. Личный состав (рядовые и прапорщики) — люди самостоятельные, что хотят, то и делают».

Напомним: 1 декабря военнослужащий ВСУ Олег Попов пересек линию соприкосновения на БМП (боевой машине пехоты) и сдался Народной милиции ЛНР в одном из поселков под городом Кировском, что на Луганщине.