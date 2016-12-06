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Главная Сводка событий Новороссии за 6 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 21:39

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Госпогранслужба Украины заявила о закрытии КПП "Марьинка" в Донбассе из-за обстрела. Сейчас пропускные операции приостановлены. Об этом сообщается на странице пограничного ведомства в Twitter. Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов сообщил, что власти Украины сейчас рассматривают возможность наладить железнодорожное сообщение с некоторыми подконтрольными Киеву районами Донбасса.

"У нас есть обсуждение в отношении того, чтобы наладить туда и железнодорожное сообщение, но тут необходима помощь бизнеса". Он отметил, что в этих районах сложилась тяжелая экономическая ситуация.

По сообщению Дарьи Морозовой на переговорах в Минске обсудят вопрос освобождения пленных в Донбассе и проведение обмена по формуле "всех на всех".

Александр Захарченко заявил, что Киев избрал новую тактику в ходе переговорного процесса в Минске: имитирует заботу о жителях Донбасса, но продолжает игнорировать необходимость урегулирования политических и военных вопросов.

Также глава ДНР отметил, что республика не против решения всего блока вопросов, но для того, чтобы сдвинуть с места минский процесс, Киев должен начать выполнение политической части договоренностей.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали наличие вооружения, которое они не смогли верифицировать как отведенное. Условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года. В подконтрольных правительству

районах миссия видела 8 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 12 самоходных гаубиц "Акация".

Заседание подгруппы по безопасности в Донбассе завершилось в Минске. На заседании обсудили расследование обстрела Макеевки 27 октября, при котором два человека погибли, десять были ранены. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее