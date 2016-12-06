О летнем отдыхе детей в ДНР заботятся зимой

Во вторник, 6 декабря, состоялась рабочая поездка министра образования и науки Ларисы Поляковой в Амвросиевский район ДНР. В ходе поездки была проведена встреча с главой администрации района Николаем Тарасенко и обсуждены вопросы передачи министерству оздоровительного лагеря им. Титовки, который на сегодняшний день не функционирует. «Здесь имеется вся необходимая инфраструктура, однако она требует обязательного восстановления. Мы приступаем к этому процессу и планируем открыть лагерь уже к лету 2017 года. Лагерь может вместить до 200 школьников за одну только смену, и это очень нужно и важно для отдыха и оздоровления детей Донецкой Народной Республики. Большую помощь в этом деле нам оказывает администрация Амвросиевского района и лично глава Николай Тарасенко», — так комментирует этот шаг министр Полякова.

Напомним: дети, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, сейчас лишены возможности отдыхать в оккупированном ВСУ курортном Святогорске и на Азовском море, где расположены пионерские лагеря. Исключение представляют разве что немногочисленные детские базы отдыха в Новоазовске, поселке Седово и селе Безыменное. Эти населенные пункты находятся под контролем ДНР. Поэтому руководство Республики решило навести порядок во всех детских лагерях на территории Республики и которые за годы независимости Украины были закрыты.