Главная

О летнем отдыхе детей в ДНР заботятся зимой

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 21:54 Новость: тема тэги гео
Детки

Во вторник, 6 декабря, состоялась рабочая поездка министра образования и науки Ларисы Поляковой в Амвросиевский район ДНР. В ходе поездки была проведена встреча с главой администрации района Николаем Тарасенко и обсуждены вопросы передачи министерству оздоровительного лагеря им. Титовки, который на сегодняшний день не функционирует. «Здесь имеется вся необходимая инфраструктура, однако она требует обязательного восстановления. Мы приступаем к этому процессу и планируем открыть лагерь уже к лету 2017 года. Лагерь может вместить до 200 школьников за одну только смену, и это очень нужно и важно для отдыха и оздоровления детей Донецкой Народной Республики. Большую помощь в этом деле нам оказывает администрация Амвросиевского района и лично глава Николай Тарасенко», — так комментирует этот шаг министр Полякова.

Напомним: дети, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, сейчас лишены возможности отдыхать в оккупированном ВСУ курортном Святогорске и на Азовском море, где расположены пионерские лагеря. Исключение представляют разве что немногочисленные детские базы отдыха в Новоазовске, поселке Седово и селе Безыменное. Эти населенные пункты находятся под контролем ДНР. Поэтому руководство Республики решило навести порядок во всех детских лагерях на территории Республики и которые за годы независимости Украины были закрыты.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!