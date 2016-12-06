Заявления Александра Онищенко могут вызвать скандал международного уровня, — нардепы ВРУ

Если Александр Онищенко продемонстрирует доказательства причастности к политической коррупции высших должностных лиц государства, Украине не избежать мирового скандала. Однако, пока нет фактов, делать какие-то прогнозы еще слишком рано.

Такое мнение выразили народные депутаты Сергей Евтушок и Ирина Суслова.

По словам представителя фракции «Батькивщина», народного депутата Сергея Евтушка, если Александр Онищенко действительно продемонстрирует доказательства, подтверждающие его слова о политической коррупции, Украине не избежать громкого скандала, ведь в этом обвиняют высших лиц государства.

«Мне неизвестно, были ли эти пленки действительно переданы в США. Если это действительно произошло, и их идентифицируют как настоящие, нам не избежать скандала мирового уровня», — уверен нардеп.

В свою очередь, депутат из фракции БПП Ирина Суслова отметила, что пока слишком рано делать какие-то выводы. Несмотря на то, что «The Independent» — серьезное мировое издание, пока не получим доказательств, предоставить какую-то оценку заявлениям Александра Онищенко невозможно.

«Пока это интервью, которое опубликовали в СМИ. Все эти вещи должны быть расследованы. Например, легко узнать имена тех же заказчиков бордов против Яценюка. Но хотелось бы услышать имена депутатов, которые брали деньги, — за что и когда они это делали. Ведь такие действия делегитимизируют всех парламентариев», — отметила Суслова.