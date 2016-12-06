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Оппозиционная «сволота» мешает Верховной раде — заявление «патриота» в украинском парламенте

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 22:17 Новость: тема тэги гео
Юрий Тимошенко нацист

Депутат Верховной рады Юрий Тимошенко начал войну даже с той робкой оппозицией, которая еще имеется в украинском парламенте. Сам в прошлом боец батальона им. Кульчицкого, сформированного из майданщиков, он, как и абсолютное большинство национально-ушибленных «патриотов», признает только одну правоту — украинских националистов. Во всей красе это проявилось на сегодняшнем заседании Верховной рады, где Кульчицкий зорко следил за тем, как «народные избранники» голосовали за законы, которые он сам считает правильными и необходимыми.

А потом Кульчицкий «вдарил» по несогласным со всей ненавистью майданщика: «Сегодня мы рассматривали много законопроектов, направленных на защиту наших фронтовых побратимов. И вот на что я обратил внимание: смотрите, на протяжении дня ни за один из этих законопроектов ни одна сволота из Оппоблока не дала ни одного голоса в поддержку без объяснений и комментариев. Это свидетельствует только об одном: это же банда сепарская, это национальные предатели и враги народа. В то время, как наши хлопцы истекают кровью, изнемогая на передовой, эта сволота, нежась здесь в тепле, просто игнорирует наших хлопцев»…

К слову, подобные «разоблачения», перебранки и даже драки — типичная жизнь нынешнего парламента Украины.

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