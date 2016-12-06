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Полиция Галичины задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу на АЗС возле Львова

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 22:25 Новость: тема тэги гео
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Сегодня, 6 декабря, на газовой заправочной станции возле Львова произошла перестрелка, обошлось без пострадавших. Полиция уже задержала двух мужчин, которые признались, что совершили несколько выстрелов.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, в обед к патрульным поступил вызов о выстрелах на газовой заправочной станции вблизи населенного пункта Холодноводка Пустомытовского района, недалеко от Львова.

На место сразу выехал экипаж взвода по обслуживанию дорог государственного значения. Там патрульные увидели Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor на иностранной регистрации, в салоне которого находились двое мужчин.

У 46-летнего водителя во время проверки обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет, на который у него не было документов, а пассажир бросил под сиденья нож.

Мужчины признали, что совершили несколько выстрелов, свое поведение объяснили тем, что у них возник конфликт с неизвестными лицами.

Документов на автомобиль у этих мужчин не было. На месте работали следователи. В багажнике обнаружили два удостоверения водителя, два паспорта, два пенсионные удостоверения. Причем все документы на различных граждан, фамилии которых задержанные мужчины не знали. Также в салоне автомобиля нашли гильзу от патрона.

Как выяснилось, водитель ранее судим. Его забрали в Пустомытовский отдел полиции. Автомобиль эвакуировали, а оружие передали на экспертизу.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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