Как депутат Верховной рады селян обманул: обещал накормить-напоить, но привычно обманул

Украинский депутат Сергей Соболев, которого считают верным соратником известной политической аферистки Юлии Тимошенко, решил встретиться с народом у себя на родине в Запорожской области. В селе Беленькое заранее были расклеены объявления о том, что приезжает депутат, причем не с пустыми руками. Он привезет всем продуктовые наборы и нальет селянам по сто грамм. Поскольку живут люди в Беленьком небогато, то на встречу пришли полным составом села.

Каково было разочарование людей, когда встреча с «народным избранником» началась с опозданием в полдня, да еще и «на голодный желудок»: Соболев приехал с пустыми руками и объяснил это тем, что объявление с посулами якобы написал не он и не его представители, а просто кто-то пошутил.

Народ шутку не оценил и сделал свой вывод: депутат хотел заманить селян на встречу с собой обещанием «гречки», как называют на Украине продуктовые наборы, которые украинские политики раздают накануне всяких выборов-перевыборов.

К слову, Сергей Соболев, перебегая из партии в партию, заседает в украинском парламенте уже много лет, сейчас является первым замом главы фракции ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а еще он — замглавы постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.