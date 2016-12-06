Трио винницких воров крали в Тернополе газовые котлы

Кражу частного имущества инкриминируют тернопольские правоохранители трем молодым людям из Винницы. Преступная группа похитила системы отопления из многоквартирного дома.

К местной полиции обратились двое владельцев квартир с новостройки на улице Шопена в Тернополе. Пострадавшие сообщили, что с их домов исчезли газовые котлы. Убытки оценили более чем в сорок тысяч гривен.

Работники уголовного полиций оперативно установили личности злоумышленников. Желание незаконно заработать объединило трех винничан в преступную группу.

Как рассказал начальник управления криминальной полиции ГУНП в Тернопольской области Анатолий Гусь, двое из молодых людей в прошлом уже отбывали наказание за кражу, грабеж и разбой. Подключив к делу еще одного товарища, пошли совершать противоправное в наш областной центр.

В город мужчины приехали на собственном авто. Ездили по улицам, присматривались и все-таки выбрали объект преступления — многоэтажку. Ночью пошли на дело. Выломав пластиковое окно на первом этаже дома, воры проникли внутрь. Демонтировали из двух квартир газовые котлы и загрузив краденое в машину, незамеченными покинули место преступления.

Продать краденое воры не успели — их разыскали правоохранители. Подозреваемых задержали. Как сообщил следователь Тернопольского отдела полиции Мирон Шеремета, суд избрал злоумышленникам меру пресечения: двое из них будет находится под стражей, еще к одному задержанному применен домашний арест. Полицейские изъяли у воров машину и газовые котлы. Их направили на проведение товароведческой экспертизы.

По факту преступления, квалифицированного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, начато уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.