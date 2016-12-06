Главная

Трио винницких воров крали в Тернополе газовые котлы

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 22:45 Новость: тема тэги гео
кража

Кражу частного имущества инкриминируют тернопольские правоохранители трем молодым людям из Винницы. Преступная группа похитила системы отопления из многоквартирного дома.

К местной полиции обратились двое владельцев квартир с новостройки на улице Шопена в Тернополе. Пострадавшие сообщили, что с их домов исчезли газовые котлы. Убытки оценили более чем в сорок тысяч гривен.

Работники уголовного полиций оперативно установили личности злоумышленников. Желание незаконно заработать объединило трех винничан в преступную группу.

Как рассказал начальник управления криминальной полиции ГУНП в Тернопольской области Анатолий Гусь, двое из молодых людей в прошлом уже отбывали наказание за кражу, грабеж и разбой. Подключив к делу еще одного товарища, пошли совершать противоправное в наш областной центр.

В город мужчины приехали на собственном авто. Ездили по улицам, присматривались и все-таки выбрали объект преступления — многоэтажку. Ночью пошли на дело. Выломав пластиковое окно на первом этаже дома, воры проникли внутрь. Демонтировали из двух квартир газовые котлы и загрузив краденое в машину, незамеченными покинули место преступления.

Продать краденое воры не успели — их разыскали правоохранители. Подозреваемых задержали. Как сообщил следователь Тернопольского отдела полиции Мирон Шеремета, суд избрал злоумышленникам меру пресечения: двое из них будет находится под стражей, еще к одному задержанному применен домашний арест. Полицейские изъяли у воров машину и газовые котлы. Их направили на проведение товароведческой экспертизы.

По факту преступления, квалифицированного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, начато уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!