Дети умирали в киевской квартире, полиция позвонила в дверь и уехала...

В одной из Киевских квартир молодая мама 20 лет, оставив дома двоих деток в возрасте один и два года, отправилась погулять аж на 9 дней. В результате годовалый малыш умер от голода, другой сейчас находится в реанимации. Сама же мама заявила, что оставила им для пропитания конфеты.

Малыши так хотели и жить и молили о помощи, что своими ручонками подрали линолеум у входной двери. Они стучали в дверь, ожидая спасения. Все украинские СМИ, которые опубликовали эту страшную новость, сделали акцент на маме-гуляке, которая и будет нести ответственность. Ей грозит 8 лет тюрьмы. Однако история могла бы иметь более оптимистичный конец, если бы не так равнодушны были люди.

Сначала плач детей, которые приползли к входной двери, услышали соседи. Они вызвали полицию. Полицейские, позвонив несколько раз в дверной звонок, развернулись и уехали… Потом приходила их бабушка. Она тоже позвонила в дверь, послушала плач внуков и тоже уехала. Соседи после этого успокоились и не стали вмешиваться…

Медики рассказали, что выжившая девочка была доставлена в больницу в «дистрофическом состоянии»: ребенок был сильно исхудавший и без сознания. Врачи делают все возможное, чтобы спасти малышку.