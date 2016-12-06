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Житель Херсона, переехавший в прифронтовой Донецк: «Мне здесь намного спокойнее»

опубликовано vinodelov в Втр, 06/12/2016 - 23:01 Новость: тема тэги гео
Донецк

Своими откровениями о жизни в Донецке с украинским политиком из Херсона Алексеем Журавко поделился его бывший земляк, который с началом боевых действий переехал в ДНР. Фамилию земляка он не называет, поскольку на территории Украины у него остались родственники, и им может грозить опасность.

Той, защищённости и покоя, которое херсонская семья обрела в ДНР, у них на Украине не было никогда, уверил мужчина. «Обстреливает нас украинская армия ежедневно: мы слышим взрывы, автоматные очереди. Но, несмотря на это, в самом Донецке — тишина, покой, порядок. Снег убирается, все расчищено, все работает», — отметил херсонец.

Рассказы украинских СМИ о бандитизме и преступности в ДНР, беззаконии и произволе полиции, по его мнению, откровенная ложь. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот: «Мне здесь намного спокойнее, чем у себя в Херсоне. Потому что здесь я себя чувствую абсолютно защищенным. Здесь нет преступников, здесь нет разбоев, никто не срывает цепочки. Мало того — в таких сложных условиях, как сегодня в Донецке, люди очень ответственные. Здесь я себя чувствую намного безопаснее чем на Украине».

О медицине, социальных и коммунальных службах Донецка бывший житель Херсона рассказывает так: «Коммунальные службы — даже не к чему придраться, все на высоте. По поводу медицины. У меня двое малолетних детей. Жена ходила им делать прививки, и она просто в удивлении от того, что на Украине везде поборы, надо брать с собой шприцы, участвовать в денежной „благотворительности“, идешь к лору — нужно брать ложечку специальную… Здесь такого нет, абсолютно нет»…

Конечно, жизнь в прифронтовом Донецке непростая, многим приходится просто выживать — все это стараниями майданной власти Украины. Но настрой у людей оптимистичный, они верят в победу справедливости.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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