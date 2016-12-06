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Главная Арсен Аваков за время своего руководства раздарил 2,2 тысячи единиц наградного оружия опубликовано Nvb2003 в Втр, 06/12/2016 - 23:08 Новость: тема тэги гео Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков за время своего руководства подарил 2,2 тысячи единиц наградного оружия. Среди получателей такие личности, как Владимир Гройсман (получал подарки от Авакова дважды), Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Николай Княжицкий, Андрей Билецкий.

Об этом сообщает корреспондент украинского издания "Наши деньги". В МВД утверждают, что оружие дарили "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть".

Сам Аваков в интервью изданию заявил, что речь шла о наградном оружии: "Наградное оружие я вручал, и буду вручать, это полномочия министра и это доброе дело". Но, по данным корреспондент, речь не идет о коллекционном оружии: на руках у чиновников оказались винтовки и пулеметы.

Между тем Высший административный суд Украины еще в ноябре признал отказ МВД публиковать данные о подаренном в 2014-2015 годах оружии неправомерным, и обязал предоставить эти данные информагентству "Украинские новости". Об этом сказано в определении суда от 28 октября текущего года. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее