Военное руководство Украины не учитывает потенциальной угрозы военной агрессии со стороны Приднестровья и Беларуси. Такое заявление сделал народный депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух.

Украинский нацист подчеркнул, что даже сегодня, на третий год карательной операции на Донбассе присутствует коррупция в военной сфере Украины, в частности, в производстве и продаже оружия.

«За все время независимости у нас думать о военной тематике для гражданских было несвойственно. Этим занимались только военные. Таким образом нас, общество отстранили от этой тематики. Военные сами собой всегда руководили, и возглавлял это, как правило, президент. Постоянно сокращалась численность Вооруженных сил, сокращалось вооружение.

С другой стороны, за прошедшие годы Украина всегда возглавляла списки экспортеров оружия. Сегодня ситуация изменилась, и сама коррупция также изменилась. Сегодня технику из воинской части забрать и продать невозможно. Очевидно, сегодня коррупция идет через печально известный „Укроборонпром“, где ни мы, как депутаты, ни общество не знает, как расходуются средства», — сказал Тарас Пастух.

Депутат убежден, что необходимо сделать процесс закупок в сфере обороны максимально прозрачным и доступным для общества: «До тех пор, пока эта тема будет под запретом для парламентариев и общества, коррупция не искоренится. Наши зарубежные партнеры задают нам четкое требование: снять секретный режим по закупкам вооружения. Конечно, это не может быть на 100%. Но цена на продукцию не может замалчиваться».

Также депутат отметил, что при оценке угроз и формировании военной доктрины государства военное руководство сегодня не учитывает потенциальной угрозы со стороны Приднестровья и Беларуси.

«Мы сможем обеспечить безопасность страны только тогда, когда враг узнает, что у нас сильная армия. Враг остановился не из-за Минских соглашений. Врага остановило Дебальцево. Но очевидно, что сегодня полномасштабного наступления страна не сможет выдержать. Надо будет увеличивать численность Вооруженных сил Украины. Но также надо повышать качество. Сколько мы сегодня готовы снять воздушных целей? Как мы готовы реагировать на угрозу с воды? Мы забываем, что на сегодняшний день мы сдерживаем Приднестровье, которое становится к нам довольно враждебным. Мы почему-то совершенно не говорим о Беларуси, которая проводит совместные с Россией учения. Мы должны понимать, что угроза сегодня идет не только из-за границы двух областей. Она для нас может стать гораздо шире. К такой угрозе, по моему мнению, мы сегодня не готовы», — отметил депутат Пастух.