Вашингтон на треть сокращает военную помощь Украине

Об этом сообщает на своей странице в соцсети бывший глава СБУ, возглавляющий ныне движение «Справедливость» Валентин Наливайченко, которые сейчас находится в Соединенных штатах Америки.

«США сокращают финансовую помощь Украине из-за коррумпированности украинских властей. Такую неутешительную новость узнал сегодня на встречах в американском Конгрессе. Двухпартийная поддержка и от республиканцев, и от демократов теряется. Помощь США на оборону Украины сокращается на 30 процентов», — написал Наливайченко в Фейсбук во вторник, 6 декабря.

По словам Наливайченко, конгрессмены и сенаторы, с которыми он встречался, требуют и от президента Украины, и от правительства «преследовать тех, кто разворовывает бюджет, нанося, таким образом, ущерб национальной безопасности Украины».

«Вместе с тем, уровень и объемы помощи могут быть сохранены, если Украина присоединится к мировой антикоррупционной коалиции, будет расследовать факты политической коррупции, офшорные скандалы и накажет виновных», — пишет экс-глава СБУ.

Не исключено, что сокращению военной помощи Украине способствует разгорающийся коррупционный скандал, в котором замешан президент Украины Порошенко. Украинский политик и олигарх Александр Онищенко заявил, что передал собранный на Порошенко компромат (в том числе аудиозаписи) американским спецслужбам.

Напомним: Валентин Наливайченко долгое время работал в украинском посольстве в США, многие считают его агентом ЦРУ, в сети даже появлялись документы, свидетельствующие о том, что у него есть американское гражданство.