Грани экономической стратегии

По итогам 3-го квартала 2016 года правительство РФ снизило сумму месячного прожиточного минимума. Для трудоспособных граждан по стране он составляет 10 678 рублей (примерно $168); для пенсионеров 8 136 рублей ($128); для детей 9 668 рублей ($152). Величина прожиточного минимума используется как базовая цифра для расчетов по государственной поддержке отдельных групп населения. То есть, речь идет о возможности некой социальной финансовой поддержки в том случае, если доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума. Это касается пенсионеров, детских пособий (по доходам семей), малоимущих.

Таким образом, правительство Дмитрия Медведева условно установило средний порог поддержки малоимущих работающих граждан РФ на уровне 168 долларов в месяц по имеющимся официальным доходам физического лица. Вместе с тем, тоже правительство на середину 2016 года входило в двадцатку наиболее крупных доноров экономики США по признаку владения американскими государственными облигациями. Список 17 наиболее крупных «держателей американского долга» (на середину 2016 года) выглядит следующим образом:

17. Российская Федерация - объем вложений в облигации $82,5 млрд. (население 146,5 млн. человек)

16. Южная Корея - $83,0 млрд. (50,8 млн. человек)

15. Германия - $96,8 млрд. (81,3 млн. человек)

14. Сингапур - $109,3 млрд. (5,6 млн. человек)

13. Саудовская Аравия - $113,0 млрд. (31,5 млн. человек)

12. Индия - $121,6 млрд. (1,3 млрд. человек)

11. Бельгия (по-видимому, Евросоюз без Германии) - $153,6 млрд. (428,7 млн. человек)

10. Тайвань - $185,2 млрд. (23,0 млн. человек)

9. Гонконг - $195,2 млрд. (7,2 млн. человек)

8. Великобритания - $217,1 млрд. (65,1 млн. человек)

7. Люксембург («европейский оффшор») - $221,4 млрд.

6. Швейцария - $229,6 млрд. (8,4 млн. человек)

5. Бразилия - $249,1 млрд. (206,4 млн. человек)

4. Ирландия – $257,9 млрд. (еще один «европейский оффшор»)

3. Каймановы острова - $258,5 млрд. (оффшор)

2. Япония - $1142,8 млрд. (население 127,1 млн. человек)

1. КНР - $1242,8 млрд. (население 1,4 млрд. человек).

Выделим из списка выше «условные оффшоры». К таковым причислим Каймановы острова, Люксембург, Бельгию, Швейцарию, Сингапур, Гонконг, Ирландию. Посчитаем какой «подушевой налог» американской экономике платит каждая страна из десяти оставшихся. Оценим это как ТОП-10 (без учета Евросоюза). То есть, разделим сумму «кредита» экономике США на количество граждан. Получится некий список ведущих доноров ФРС США среди населения наиболее значимых стран, владеющих американскими облигациями (без учета всего Евросоюза).

1.Япония - $8991 (на «душу населения»)

2.Тайвань - $8052

3.Саудовская Аравия - $3587

4.Великобритания - $3335

5.Южная Корея - $1634

6.Бразилия - $1207

7.ФРГ - $1191

8.КНР - $888

9.Российская Федерация - $563

10.Индия - $94

Здесь следует обратить внимание на разницу между КНР с одной стороны и Японией и Тайванем с другой. А также разницу между ФРГ и Великобританией. Между тем, каждый гражданин РФ «одолжил» (или подарил) из государственного бюджета американской экономике 563 доллара (что составляет примерно 35,5 тыс. рублей), то есть 3,3 «прожиточных минимума». Наблюдаем две параллельные "экономические тенденции": прожиточный уровень малоимущих снижаем, а американские облигации держим.

Если бы российское правительство, например, продало американские облигации и раздало бы вырученные средства гражданам, то каждый, включая младенцев, получил бы по 35,5 тыс. рублей, а на среднюю семью, состоящую, к примеру, из четырех человек, вышло бы по 142 тысячи рублей. Однако, правительство Медведева, конечно, побоится это сделать, оно просто немного снижает прожиточный минимум, чтобы сократить расходы государственного бюджета за счет большего отказа в финансовой помощи малоимущим.

Американские облигации – это ведь такая вещь, от которой невозможно отказаться. Потому что это не экономика, а чистая политика. Как понятно из списка выше наибольшую дань платят США японцы и жители Тайваня, потому что очень политически зависимы от своих американских «партнеров» (в плане сотрудничества США и Китая). Китайцы в свою очередь тоже борются «за лояльность» по «валу». Место России как показывает список – между КНР и Индией. Индия так мало платит (на душу населения) потому, что прожиточный минимум этой страны, по сравнению с российским уровнем, гораздо ниже.

Вполне логично, что центр экономической активности переместился в Юго-Восточную Азию. Судя по объемам «финансового донорства» американской экономике потенциал этого региона мира действительно вне конкуренции. «Экономически развитыми» делают сейчас тех, кто хорошо платит. Поэтому взлет Юго-Восточной Азии совсем не случаен.