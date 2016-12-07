Марина Харькова: «Конфликт на Донбассе невозможно назвать замороженным»

Совсем недавно в посольстве Украины в США заявили о том, что американский Конгресс готовит помощь Украине в размере 350 миллионов долларов. Помощь властей США будет оказываться Киеву в разработке целостной системы мониторинга государственной границы Украины, в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

В связи с данным фактом, донецкая журналистка и военный корреспондент Марина Харькова рассказала о своем видении этой ситуации, а также о положении дел на фронте.

По мнению Марины Харьковой, администрация Барака Обамы проводит последовательную политику поддержки украинских властей, так что данную помощь можно было бы расценить как «последний подарок» перед сменой власти. Однако, в связи с некоторыми событиями говорить об окончании спонсирования Украины Вашингтоном говорить не приходится.

«Например, на заседании ООН было заявлено о том, что гибель российских военнослужащих в Сирии, когда был разбомблен военный госпиталь — это вина двух сторон. Террористов никак не осудили, поэтому подобная политическая конъюнктура говорит о том, что скорее всего политика давления на Россию будет продолжаться. Из-за этого я не возлагаю особых надежд на то, что американская внешняя политика как-то резко изменится.

Все почему-то считают, что назначенный новый президент США обязательно будет следовать тому курсу, который лично ему выгоден. На самом деле, за каждым президентом стоят те или иные финансово-олигархические группы и Трамп не исключение. Естественно, что за ним будут стоять люди, которым выгодно продолжение конфликта на Украине. Этим людям выгодно, чтобы военный конфликт обострялся или просто тлел на тех или иных участках фронта.

В связи с этим, я не думаю, что это последний транш или „последний подарок“. Скорее всего это очередная помощь падающему режиму, для его поддержания на плаву, чтобы потянуть время.

Считаю, что финансово-олигархические лобби в США будут давить на Дональда Трампа для того, чтобы эта политика продолжалась и дальше. Другое дело, что возможно эти транши уже не будут особо крупными. Будут более мелкие подачки, но тем не менее будут. Объем помощи возможно будет уменьшен, но он не прекратится полностью», — подчеркнула Харькова.

Комментируя вчерашний приезд Порошенко на позиции ВСУ под Горловкой, а также сегодняшние утренние обстрелы в северном направлении Донецка, Марина Харькова отметила, что скорее всего данные факты не имеют ничего общего.

«Обострение идет — это однозначно. Потому что мы все видим, что на протяжении последней недели участились обстрелы на южном фронте, в Еленовке, Докучаевске, Старомихайловке, Александровке, Петровском районе, Трудовских, Ясиноватой и в районе авдеевской промзоны. То есть, обстрелы у нас идут перманентно. Они отличаются лишь тем, что это массированный обстрел, локальный или провоцирующий, чтобы выявить огневые позиции армии ДНР или для того чтобы нанести ущерб объектам инфраструктуры.

Поэтому, приезд Порошенко никак не спровоцировал обстрелы, война идет в своем стабильном режиме. Украинские вояки собираются делать все, чтобы она не прекращалась. Мы прекрасно знаем, что обстрелы у нас обычно активизируются на праздники, на какие-либо священные даты, религиозные праздники», — отметила военкор.

По словам Марины Харьковой, конфликт на Донбассе невозможно назвать замороженным.

«Нельзя сказать, что у нас замороженный конфликт. Если у нас за сутки фиксируются более 1000 обстрелов, то это похоже на что угодно, но не на замороженный конфликт со всеми вытекающими оттуда последствиями. Сейчас война вступила в фазу, когда украинцы по-прежнему пытаются выявить наши огневые позиции, устраивая для этого разведки боем, как это было и на авдеевском направлении, и на ясиноватском, и в районе Петровки», — добавила Марина.

Военкор также считает, что окончания войны ожидать не приходится.

«Особенно тревожно, что украинцы срывают все договоренности, начинают применять реактивную артиллерию. Мы знаем, что несколько дней назад существенно пострадали дома в Тельмановском районе. Соответственно, это говорит о том, что конфликт будет иметь продолжение и никак не изменится. Затишья, а тем более прекращения войны ожидать не приходится», — подчеркнула Харькова.

На вопрос о боевом духе защитников Донбасса, военкор напомнила, что служба на войне очень тяжелая работа, как физическая, так и над самим собой. Однако бойцы стоят на рубежах и отступать не собираются.

«Сейчас, когда холодно и начались морозы, на фронте идет борьба за выживание, потому что ребятам нужно наладить быт, сделать обогрев позиций и при этом держать оборону. То есть на самом деле, если оценить масштабы человеческих сил — наши солдаты великие герои, потому что в таких условиях трудиться на позициях, например, рубить дрова, готовить еду, обустраивать позиции и все это делать под обстрелами, при этом держать рубежи, это действительно очень тяжело. Они показывают лучшие примеры героизма, такие, какие мы видели только в фильмах и не верили, что такое бывает в жизни, однако, так сейчас и есть.

Ребята настроены держать фронт, чего бы это не стоило. Первая линия обороны прекрасно понимает, что если украинцы все-таки решатся сорваться с американского поводка и пойти в атаку, то фактически удар примет первая линия обороны. Там будут жесточайшие бои и очень большие потери. Все ребята это прекрасно понимают, но они также понимают, что пустить врага сюда, это значит обречь города и села ДНР на такой же геноцид, который был в 2014 году. Поэтому ребята честно выполняют свою работу. Они держатся и боевой дух у них достаточно крепкий, потому что они прекрасно понимают за что они стоят», — резюмировала военкор Марина Харькова.