Что произошло в Италии

Специалисты обсуждают что же произошло в Италии, имея ввиду состоявшийся 4 декабря референдум. Поскольку действующий премьер-министр Маттео Ренци проиграл, получается, что итальянцы нанесли еще один политический удар по Евросоюзу. Ренци агитировал за усиление централизации, чтобы еще больше втянуть Италию в процесс евроинтеграции, однако уступил местным "евроскептикам", которые последовательно ведут свою линию на выход Италии из зоны евро. Соблюдать "финансовую дисциплину" в рамках требований ЕС для этой страны, чем дальше, тем сложнее.

Известный российский экономист Валентин Катасонов обращает внимание на высокий уровень суверенного долга, который оценивается на уровне 135 - 140% ВВП. Греция и Италия по этому показателю в числе лидеров не только в Европе, но и в мире. Однозначно они выигрывают на фоне Японии (примерно в 2 раза), однако с Ливаном находятся примерно в равных финансовых условиях.

Мировые СМИ очень много говорили о Греции и не слишком много об Италии. И если Грецию объединенная Европа спасала большим напряжением сил, то Италию спасти в подобном ключе вряд ли удастся. Только расходы на обслуживание государственного долга Италии обходятся почти в 90 млрд. евро в год. Рост процентных ставок автоматически означает для этого государства финансовую катастрофу. К этому следует добавить 360 млрд. евро "просроченных кредитов" итальянских банков, из которых около 200 млрд. внесены в категорию безнадежных. Несколько весомых итальянских банков, имеющих длительную историю, находятся сейчас в предбанкротном состоянии. Сумма их долгов измеряется миллиардами и десятками миллиардов евро. Вряд ли Германия бросится спасать еще и Италию.

Объективно складывается ситуация при которой проблемы Греции для Евросоюза могут оказаться "легким насморком" на фоне действительно серьезной "финансовой болезни". Поражение на референдуме говорит о том, что Италия отстояла свой суверенитет, но ценой дальнейшего ослабления Евросоюза.