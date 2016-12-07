Финансисты "отодвинули" экономистов

Российские экономические и политические эксперты оценили новое назначение на должность Министра экономического развития, вместо Алексея Улюкаева, который потерял свой ранг и должность в связи с утратой доверия президента РФ. Кто же такой новый министр, 34 летний Максим Орешкин и чем он будет в основном заниматься? Михаил Хазин обратил внимание, что на всем протяжении существования министерства финансов и министерства экономического развития, между ними шла отчаянная аппаратная борьба. Минфин вел линию на выполнение главной своей обозначенной задачи, которая называлась "сбалансированный бюджет". Их оппоненты доказывали, что для того, чтобы были деньги (в бюджете), требуется вначале вложить деньги.

Поскольку, судя по новому назначению, линия министерства финансов победила, это, по словам Михаила Хазина, означает, что тактика окончательно победила какую - либо стратегию в блоке российской экономики. В связи с этим экономист прогнозирует продолжение устойчивого экономического спада в России. Назначение Орешкина, по его мнению, является не более чем символом победы "финансистов" над "экономистами".

Еще один известный российский специалист Валентин Катасонов оценивает нового министра как управленца даже не второго, а третьего уровня. Максима Орешкина он рассматривает как компромиссную "транзитную" фигуру. Валентин Катасонов видит в российской экономике противостояние государственных и либеральных подходов. При этом президент Путин традиционно в финансово - экономический блок особо не вмешивался, сосредоточившись на силовом блоке, правоохранительных органах и внешней политике.