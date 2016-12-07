По линии разрыва

То, что происходит сейчас на Украине, было понятно вдумчивым исследователям еще в 2010 году. Например, Олесю Бузине, которого убили только за то, что он остался в Киеве после Евромайдана и не скрывал своих взглядов на происходящее, как с политической, так и исторической точки зрения, болея за Украину как за свою родину. По его наблюдениям 2010 года уже тогда на Западной Украине обсуждалась тема разделения страны, причем, не столько в традиционной среде политиков, сколько среди простых людей. Эти настроения господствовали у его собеседников в Тернополе, Львове, Луцке и Ровно.

Публицист обращал внимание, что идей, которые могли (традиционно) озвучиваться на западе Украины, на востоке страны и в помине не было. Такова была особенность "галицкого сепаратизма" в то время. Олесь Бузина акцентировал внимание на две основные вещи: во-первых, "галицинизация" Украины шла довольно давно сверху, практически с момента распада Советского Союза. Во-вторых, люди на востоке и западе Украины действительно отличаются, как минимум, своим отношением к истории.

Это вполне естественно, потому что с середины XVII века Галичина и Украина не имели общей истории. Раздел состоялся в процессе развития восстания Богдана Хмельницкого. Понятия «украинцы» в то время еще не было. Все православное население Речи Посполитой именовало себя русинами. Эти русины на востоке поддержали Хмельницкого, а русины запада остались с польским королем. Позднее ситуацию усугубил еще и религиозный раскол.

Пока предки малороссов принимали активное участие в создании и усилении Российской империи, становясь не только солдатами, но и фельдмаршалами, министрами и известными писателями, русины Галичины «незаметно превращались в неизвестный народ». Когда австрийское правительство получило эту территорию в процессе раздела Польши, оно обнаружило, что этот этнический элемент их империи «наиболее отсталый» и представлен в основном лишь «хлопами» и попами. Дальнейшее известно.