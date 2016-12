Сводка событий в Сирии за 6 декабря 2016 года

Партнеры















Предварительно, из восточных районов Алеппо уходит почти половина боевиков, в основном - члены группировки «Свободная сирийская армия». К настоящему времени восток Алеппо покинули, как минимум 5 автобусов с боевиками. Значительная часть джихадистов покидает южную часть восточного Алеппо, благодаря договоренностям, достигнутым с участием России, Турции и ООН.Предварительно, из восточных районов Алеппо уходит почти половина боевиков, в основном - члены группировки «Свободная сирийская армия». К настоящему времени восток Алеппо покинули, как минимум 5 автобусов с боевиками. В результате террористического обстрела полевого госпиталя МО РФ в Алеппо, погибли младший сержант Галина Михайлова и старшина Надежда Дураченко.

Старшина Надежда Дураченко была операционной медсестрой, а младший сержант Галина Михайлова – анестезиологом. У обеих остались дети.

Тяжело ранен профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии имени Кирова, полковник медицинской службы, главный педиатр Минобороны России Вадим Арсентьев.

53-летнего Вадима Арсентьева, раненного при обстреле российского госпиталя в Алеппо, спецбортом доставили в реанимационное отделение госпиталя имени Бурденко.

Семьям погибших в Алеппо военнослужащих-медиков Надежды Дураченко и Галины Михайловой будет оказана помощь. Соответствующее указание дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также помощь будет оказана и семье Вадима Арсентьева. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил обстрел мобильного госпиталя в Алеппо, об этом заявил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Пан Ги Мун напомнил, что мирные жители и гражданская инфраструктура, в том числе медицинские учреждения и персонал, должны защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом. По его словам, преднамеренные нападения на них могут считаться военными преступлениями. Франция осудила артиллерийский обстрел мобильного госпиталя Министерства обороны России в сирийском Алеппо. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД страны Ромена Надаля: «Франция осуждает нанесение огневого удара 5 декабря, объектом которого стал госпиталь в западной части Алеппо. Погибли несколько гражданских лиц, а также двое врачей». В документе подчеркивается, что такие нападения являются «новым серьезным нарушением норм международного права». Гуманитарная организация «Врачи без границ» считает атаки на медицинский персонал и пациентов неприемлемыми, заявили в штаб-квартире организации в Женеве. «Мы глубоко скорбим в связи с гибелью работников здравоохранения при выполнении их медицинской работы. Подобные убийства – это удар для семей, но они также сказываются на возможностях для оказания медицинской помощи в то время, когда она так нужна», – заявил исполнительный директор «Врачей без границ» Брис де ла Винь. «Ясно, что обстрелы врачей и их пациентов абсолютно неприемлемы, и, будь это сделано целенаправленно или в качестве неизбирательного нападения, является нарушением законов войны», – подчеркнул он. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал военным преступлением обстрел российского госпиталя в Алеппо и подчеркнул, что оно должно быть тщательно расследовано: «Это даже не варварство и не кощунство, это чистой воды военное преступление. И когда этим людям давались координаты, а без координат невозможно провести подобную стрельбу, то это двойное преступление», – заявил Шаманов. «Мы весьма сожалеем, что мировое сообщество, и в том числе наши партнеры в Америке, более чем скромно реагируют на тут трагедию, которая произошла с обстрелом нашего госпиталя в Сирии», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обстрел имел место, он был прицельный, и это свидетельствует о том, что боевики, которые совершили этот обстрел, обладали соответствующими координатами», – добавил он. «Мы весьма сожалеем, что российская сторона сейчас фактически в одиночку пытается оказывать гуманитарную помощь тем жителям, которые выходят из восточного Алеппо, спасаясь от плена боевиков. Мы приветствовали бы гораздо более активную позицию наших западных партнеров в этом контексте», – сказал Песков. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1032. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 88.

За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (16) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили. Представители США отозвали своё предложение, переданное российской делегации в Риме 2 декабря. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Второго декабря в Риме госсекретарь США Джон Керри просит меня поддержать конкретный документ. Мы говорим, что он идёт в русле наших подходов. 3 декабря публично заявляем об этом. В итоге США согласовывают 7 декабря. Мы ещё раз подтверждаем, что это правильная идея. Вдруг вчера вечером мы получаем сообщение, что они не смогут встречаться, потому что они передумали, что у них новый документ, который всё возвращает на круги своя и выглядит как попытка купить время, чтобы боевики отдышались», — сказал Лавров.

«У нас есть понимание того, что серьезного разговора с нашими американскими партнерами не получается. Так было с нашими договоренностями с Керри от 9 сентября, которые были уже достигнуты, вступили в силу, и потом Соединенные Штаты стали искать предлоги, чтобы из них выйти, и в итоге нашли такой предлог, и объявили о том, что они из этих договоренностей выходят. Теперь очень похожая ситуация – то, что было предложено американцами на бумаге, и то, что было публично поддержано нами, теперь оказывается не подходит. Трудно понять, кто там принимает решение, но судя по всему, есть немало людей, которые хотят подорвать и авторитет, и практические действия Джона Керри», – заявил Лавров. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не осведомлен об отказе от встречи с российской стороной в Женеве или существовании «нового плана по Алеппо». «Я не в курсе какого-либо конкретного отказа или существовании нового плана», – заявил Керри в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО в Брюсселе, передает ТАСС. Глава МИД России Сергей Лавров намерен во время переговоров с США поднять вопрос о подстрекательстве радикалов к преступлениям, сообщает «Интерфакс».

«Подстрекательство радикалов к дальнейшим преступным действиям нас серьезно беспокоит. Мы будем говорить об этом с нашими коллегами, в том числе с американцами», — заявил Лавров по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

По словам Лаврова, оппозиционный Высший комитет по переговорам в Сирии категорически отказывается выполнять решения Совбеза ООН по поиску договоренностей с сирийскими властями. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что боевики, которые откажутся покидать Восточный Алеппо, будут уничтожены.

«То, что боевики отказались, пока ни о чем не говорит, потому что отказываться не от чего, потому что не оформлена российско-американская договоренность. В любом случае, кто откажется выходить по-доброму, будет уничтожен. Здесь другого выхода нет», — заявил министр. Сирийские власти отвергли любые переговоры о прекращении огня до тех пор, пока боевики не выйдут из удерживаемых районов восточного Алеппо. Премьер Турции Бинали Йылдырым после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заверил, что его страна прилагает все усилия для размежевания террористов и боевиков оппозиции в сирийском Алеппо. НАТО обеспокоено действиями сирийской армии при поддержке ВКС России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий сирийским режимом при поддержке России», — сказал он. Он также добавил, что альянс призывает к политическому решению конфликта на Ближнем Востоке и прекращению насилия. Палата представителей Конгресса США одобрила порядок поставок сирийской «оппозиции» переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК); Пентагон обязали представить детальную информацию о группировках-получателях данной помощи, сообщает The Washington Post.

Соответствующее положение включено в текст законопроекта о финансировании Минобороны в 2017 году, принятого нижней палатой. До этого американские законодатели никак не регламентировали процесс поставок ПЗРК в Сирию, прямой запрет также не вводился. Ожидается, что Сенат поддержит данный законопроект на текущей неделе. Белый дом пока не высказывал свое отношение к этому документу. В Международном Комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что проводить гуманитарные операции в Алеппо в условиях непрекращающихся военных действий и отсутствия гарантий безопасности практически невозможно.

«Непрекращающиеся боевые действия, а также отсутствие реальных гарантий безопасности с обеих сторон делают проведение гуманитарных операций в Алеппо фактически невозможным. Нынешняя ситуация показывает, что такие гарантии — как для медицинского персонала, так и для гуманитарных работников, попросту отсутствуют»,— заявили в МККК. МИД Сирийской Арабской республики (САР) выразил благодарность Москве и Пекину за вето, наложенное в Совете Безопасности ООН на проект резолюции о прекращении огня в Алеппо. "Сирия выражает признательность Российской Федерации и Китаю за использование права вето в отношении проекта резолюции, который заявляет о перемирии и не предусматривает выход боевиков из Восточного Алеппо, что даст возможность террористам перегруппироваться и повторить свои преступления", - говорится в заявлении Дамаска. Епископ Мар Афрам Атнейл из сирийского города Хасака, выживший во время погромов, учиненных боевиками ИГ, смог выкупить из плена террористов более двух сотен ассирийских христиан, собрав пожертвования. Об этом сообщают агентство Associated Press и The Independent. Сотрудники прокуратуры Бельгии провели рейд в рамках борьбы с терроризмом. Для допроса по подозрению «в вербовке людей для поездки в Сирию» и финансировании ИГ задержаны восемь человек. Алеппо. В районах Ханану-3 и Шейх-Максуд мирным жителям передано около 5 тонн продовольствия.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов квартал Эль-Сальхине. Вооруженными формированиями «Свободной сирийской армии» обстрелян квартал Хайй-сайф-эд-Даула.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, кварталы Биньямин, Лерамон, Акъюль, Карим-Мухас, Тарба-Люль, Тарик-аль-Баб, Дахия-эль-Асад, Карим-эль-Катараджи и Ашрафия, военную академию Эль-Асад, районы картонной фабрики и газового завода, электроподстанцию в квартале Шейх-Саид, торговый центр Кастелло в городе Алеппо.

Боевики произвели массированный артобстрел районов Алеппо, контролируемых правительством.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Из блокированных районов восточного Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 302 мирных жителя. Также за сутки более 1100 мирных жителей вернулись в свои квартиры в освобождённых от боевиков восточных кварталах Алеппо.

10 боевиков, сложивших в течение суток оружие, в соответствии с объявленным решением президента Сирии, были амнистированы.

Российские саперы начали очистку Алеппо от СВУ, оставленных боевиками.

В результате развала обороны боевиков в восточных районах города освобождены районы Бустан-эль-Каср, Oegior, Maysaloun, Qastal Al Harami, Телль-эш-Шурта, Марджа. Шейх-Лютфи, Кади-Аскар и Турбат-Лала. Карта на середину дня - Фото 2,3, вложенный файл.

Взяты в плен три полевых командира группировки «Ахрар Сурия».

Подразделения САА, наступающие из района Шаар, дошли до цитадели и встретились с ее защитниками.

От боевиков очищены почти все районы Старого Алеппо.

При отступлении джихадисты бросили свою артиллерию, минометы и склады боеприпасов.

В районе Масакен Ханану в школе имени Санаа Мухейдали найден склад с токсичными химическими веществами, которые террористы использовали при изготовлении снарядов.

В освобожденной накануне национальной больнице Алеппо, как выяснилось, располагался крупный штаб джихадистов, а также их склады оружия, боеприпасов и прочего снаряжения. Также в больнице боевики в самодельных тюремных камерах содержали заключенных.

У блокпоста в окрестностях района Джамаият Аз-Захра, своевременно уничтожен заминированный автомобиль, управляемый смертником.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу ИГ.

Идлиб. Боевики вновь обстреляли из тяжелого вооружения н.п. Фуа и Кафрайя, в результате чего 5 мирных жителей были убиты и еще 9 получили ранения.

Хама. В государственной районной больнице в н.п. Масьяф, нуждающимся передано около 1 тонны продовольствия.

Дамаск. В н.п. Айн-Эттине Махаледж жителям передано около 1 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Кабун и Эль-Каса.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбил, Бала-Эль-Кадима, Мазараад-Махмуд, Хауш-Насри, Касмия, Джобар, Хауш-Харабу, спортивная площадка в населенном пункте Джобар, автомагистраль в районе населенного пункта Хараста и лагерь Эль-Вафидин в н.п. Дума.

Ожидается наступление САА в районе Харасты.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд, а также в посёлке Ан-Наима. Отмечено боестолкновение в районе Аль-Меншие.

Кунейтра. Боевиками вновь обстрелян н.п. Хадар.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила три тактические единицы и боевую позицию ИГ.

