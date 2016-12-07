Обама признал ошибкой вторжение США в Ирак

"Когда мы обдумывали ответ, мы, в первую очередь, отказались от повторения некоторых ошибок, допущенных во время вторжения в 2003 году, которые способствовали подъему организации, которая теперь стала "Исламским государством", - сказал президент, выступая на тему национальной безопасности на военной базе в штате Флорида.

Но это была не первая их «ошибка». Такой же ошибкой нужно признать и вторжение в Афганистан, которое способствовало расцвету Талибана, эту террористическую организацию они вскормили в Пакистане с целью борьбы с советскими войсками. Уничтожение без суда и следствия Усамы бен Ладена явилось ярким примером, как нужно избавляться от ненужных свидетелей и заметать следы.

Теперь Обама заявляет, что опираясь на неудачный опыт, США сокращают вовлечение американских войск в наземные операции в других странах.

США поменяли стратегию, но цель осталась та же – сеять хаос и смерть. Столкнуть лбами, используя малейшие разногласия, такую тактику они успешно отработали во время цветных революций по свержению неугодных им режимов. Вашингтон и Пентагон изобрели новый способ ведения войны – гибридный, когда можно спокойно загребать жар чужими руками, и Обама открыто в этом признался.

В своем выступлении Обама отметил, что максимально сокращает вовлечение американских войск в наземные операции в других странах, ограничивая их направлением советников и инструкторов, что, по его словам является более "разумной стратегией". Кроме того, он сказал, что Америка идет по пути привлечения к наземным операциям для борьбы с терроризмом союзников и партнеров, в частности, региональных.

"Вместо того, чтобы взваливать всю ношу на плечи наших наземных войск, вместо того, чтобы вторгаться во все районы, где появляются террористы, мы создали сеть из наших партнеров", - заявил президент. При этом он отметил, что вместо втягивания в наземные операции следует активнее использовать авиаудары, включая применение беспилотников.

Обама успокоил собственное население, что США не испытывают непосредственной угрозы со стороны международного терроризма. Тем не менее, уходящий президент признал, что прогресс, достигнутый США в борьбе с терроризмом, "не означает, что дело сделано". "Мы знаем, что смертоносная угроза сохраняется. Мы знаем, что в каких-то формах воинствующий экстремизм будет существовать годами", - отметил он.

Как же ему не существовать, если это – способ существования самого американского государства, которое решение собственных кризисов переложило на плечи всего мира, который живет под гнетом американской валюты. А страны, которые пытаются избавиться от этой финансово-колониальной зависимости, объявляются с помощью купленных «партнеров» агрессорами и нарушителями миропорядка. В настоящий момент такими заявлены Россия и Китай.