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Украина посулила НАТО свои новейшие технологии

опубликовано alex1943 в Ср, 07/12/2016 - 10:53 Новость: тема тэги гео
ukrotank
В Брюсселе, в рамках дня украинской промышленности прошли презентации «новейшего» вооружения, которое, как сообщил прессе глава «Укроборонпрома» Роман Романов, ни много, ни мало, а сможет заменить поставки техники членам альянса из других стран.

Мечтать, как говорится, не вредно. Руководствуясь этим принципом, Киев до сих пор считает, что обладает лучшей в Европе армией. Которая к тому же не только легко может влиться в состав НАТО, но даже поделиться с альянсом своими новейшими технологиями и боевым опытом.

Что касается опыта, то он сугубо отрицательный. На нём можно только учиться, как не надо воевать. А что до технологий, то украинцы продемонстрировали иностранцам то, что наваяли их конструкторы за последние два-три года.

А это «мусорный» так называемый городской танк «Азовец», который смастерили умельцы из нацбата «Азов». А также трёхколёсная телега «Чёрное солнце» и псевдо БТР «Буцефал» с проектным браком.

Очень ценные приобретения смогут получить коллеги из Североатлантического блока!


Василий Семёнов

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