Около 3 тыс. боевиков в Сирии добровольно сложили оружие

Как сообщает в среду российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, около 3 тыс. боевиков в течение суток присоединились к режиму прекращения огня и добровольно сдали оружие. Вместе со своими семьями на 52 автобусах они выехали из города Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска в провинцию Идлиб.

"После долгих и мучительных переговоров было достигнуто соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий. Переговоры проходили очень напряженно, потребовалось много и моральных усилий", - отметил представитель Центра полковник Алексей Лещенко.

По данным Центра, террористы сдали более 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки, десятки 120-миллиметровых минометов.

Как говорится в сообщении, боевики оставили в городе Хан-эш-Шейх разрушенными практически все здания. Передвигаться в освобожденном пригороде еще небезопасно - на каждом шагу саперы находят боеприпасы. Часто их приходится подрывать прямо на месте. Здесь же сохранились цеха по производству оружия, а рядом с ними - склады, которые использовали боевики.

Но люди, покинувшие город 4 года назад, возвращаются домой. В освобожденный от боевиков Хан-эш-Шейх потянулись жители, вынужденно оставившие свои жилища и хозяйства. Они ремонтируют дома и вместе с правительственными войсками восстанавливают инфраструктуру города, отметили в Центре по примирению.