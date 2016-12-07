В Алеппо погиб российский полковник
Руслан Галицкий был ранен в ходе артиллерийского обстрела, военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь
Российский офицер Руслан Галицкий служил в Алеппо в качестве военного советника. Как стало известно, он скончался от ранений, полученных в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо.
«Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь.
Офицер получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками одного из жилых кварталов западной части Алеппо», – сообщенли в Минобороны.
Полковник Руслан Галицкий представлен командованием к высокой государственной награде – посмертно.
:: Артем Бережецкий ::
Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий
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