Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Украина воюет на деньги МВФ опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 12:23

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу RT рассказал, на что Киев потратил деньги, полученные от Международного валютного фонда (МВФ), и как приближенные к Порошенко зарабатывают деньги на контрактах для нужд украинской армии.

Онищенко заявил, что все деньги вкладываются в развитие войны. Он уточнил, что не может назвать точную сумму, которую потратили, но Порошенко очень заинтересован в продолжении войны. Онищенко обратил внимание на то, сколько коррупционных скандалов возникло из-за этих денег.

Он также добавил, что все контракты для нужд украинской армии выполняются компаниями, близкими к Порошенко. По словам Онищенко, таким образом, они просто отмывают деньги.

Международный валютный фонд 16 сентября перевел Украине миллиард долларов в качестве третьего транша кредита. Всего четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Киеву 17,5 миллиарда долларов.

Александра Онищенко обвиняют на Украине в хищении госимущества в особо крупных размерах в рамках так называемого "газового дела". Рада дала согласие на его арест и задержание, однако он успел покинуть страну накануне голосования в парламенте. На Украине против бывшего депутата возбудили дело о госизмене, его подозревают в подготовке к дестабилизации ситуации в стране. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее