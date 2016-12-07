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Главная Конгресс США одобрил поставки ПЗРК так называемой "умеренной оппозиции" в Сирии опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 12:35 Новость: тема тэги гео Палата представителей Конгресса США одобрила поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской «умеренной оппозиции», об этом сообщает The Washington Post. Ожидается, что Сенат поддержит данный законопроект на текущей неделе. Белый дом пока не высказывал свое отношение к этому документу.

Шеф Пентагона должен будет подготовить в профильные комитеты подробный доклад: сколько ПЗРК и кому именно планируется дать. Предполагается, что в нем будут прописаны наименования группировок, их точное местонахождение и роль в сирийском конфликте. Кроме того, Минобороны должно обозначить точное количество ПЗРК и пояснить, как именно они будут доставлены в арабскую страну.

Однако, эта процедура, по мнению экспертов, не сможет исключить возможности того, что ракеты в результате попадут в руки в экстремистов, как впрочем это уже бывало неоднократно.

При этом в мае в Госдепе заявляли, что американские военные не собираются снабжать так называемую умеренную оппозицию в Сирии переносными зенитно-ракетными комплексами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее